Mauro Icardi vivió una noche a pura fiesta en Tequila. Desde la zona VIP de esta exclusiva y muy top discoteca en Buenos Aires, el esposo de Wanda Nara disfrutó con amigas su última noche de soltero en el país.

El jugador del Galatasaray estuvo muy feliz junto al productor Nacho Leucona, el RRPP Fran Larguia y varios amigos más. Luego de estar en Tequila, el nuevo "soltero" siguió la fiesta en la casa de uno amigo.

Así fue la última salida de soltero de Mauro Icardi en Tequila.

En uno de sus más recientes posteos, el jugador argentino se mostró junto a dos amigos, Marcelo Calello y Luli di Pace. Mauro Icardi le pusó una sonrisa a la vida en medio de su idas y vueltas con la madre de sus dos hijas, Wanda Nara.

En CARAS y de manera exclusiva, supimos que Mauro Icardi tomará un vuelo de Turkish Airlines con destino a Turquía, y el viernes 23 de diciembre volverá a los entrenamientos con el Galatasaray para prepararse para una nueva temporada.

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi liquidó a Wanda Nara: "Un asco"

EL hermano le esposo de Wanda Nara no le tembló el pulso para salir en sus historias de Instagram a atacar y arremeter contra Wanda, la madre de sus dos sobrinas, Francesca e Isabella.

"Separó una familia, nos trató de muertos de hambre, quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre, 'se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber", lanzó Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

Guido se refirió a su excuñada como "un asco de ser vivo". Más adelante aclaró a no lo decía por su cuerpo, ya que en su posteó Wanda Nara luce un bikini con un pareo. "Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale", remarcó el hermano de Icardi.