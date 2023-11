Javier Milei se consagró como el presidente electo por los próximos 4 años años y asumirá su rol el 10 de diciembre de 2023 acompañado por Fátima Flórez. Ambos pasaron por la mesa de Mirtha Legrand previo al Balotaje 2023 y la conductora les habría traído suerte de la misma manera que a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.

Mirtha Legrand le trajo suerte a Javier Milei y Fátima Flórez como a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner

Luego de una extensa jornada de elecciones presidenciales, que comenzó en agosto de 2023 con las PASO, el candidato libertario arrasó con el 55% de los votos y será el próximo presidente de la nación a partir del 10 de diciembre. Fátima, quien es su novia desde julio de este año, cumplirá el rol de primera dama y lo acompañará en su transición política por "El fin de la decadencia argentina".

Ambos fueron los protagonistas de una de las "Mesaza" de Mirtha, quien los invitó para una entrevista en privado donde revelaron el "Código 540" que Milei empleó en su discurso en las PASO para dar a conocer su nuevo noviazgo. Como si fuera una coincidencia, Javier ganó la presidencia luego de presentarse al programa de Legrand, de la misma manera que le ocurrió a Néstor.

Los Kirchner asistieron por primera vez a la mesa de la Diva de la TV en el año 2003, cuando Néstor era uno de los candidatos a presidentes. Junto a Cristina, en uno de los programas de Mirtha que no se llevaron a cabo en un estudio de televisión, el ex presidente presentó sus proyectos y había expresado la necesidad de un cambio.

"Me siento con fuerzas y ganas, me meto en la gestión... Lo que pasa es que veo tanta angustia en Argentina, tenemos que profundizar el cambio y renovarnos fuertemente", expresó Kirchner en aquella "Mesaza" previo a las Elecciones 2003. Meses después, el marido de Cristina ganó las elecciones con una diferencia que no lo llevó al balotaje.

De esta manera, el paso de Javier Milei y Fátima Flórez por el programa de Mirtha Legrand habría marcado su triunfo al igual que le pasó a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner 20 años atrás. El nuevo presidente electo comenzará su gestión a partir del 10 de diciembre y la Casa Rosada recibirá al partido liberal.