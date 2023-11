Balotaje 2023: el increíble look de Fátima Flórez para ir a votar

Fátima Flórez, la reconocida artista y compañera del candidato a la presidencia Javier Milei, se convirtió en el foco de interés al arribar a su lugar de votación en la ciudad de Buenos Aires.

La actriz emitió su voto en la Escuela N°16 del barrio de Palermo y fue acompañada por el asesor de redes sociales de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez.

Qué dijo Fátima Flórez sobre Javier Milei

Fátima Flórez llegó acompañada de Iñaki Gutiérrez al establecimiento, la humorista se refirió a las expectativas que tiene en estas Elecciones 2023.

Para esta ocasión, la actriz eligió un ceñido vestido azul con detalles blancos.

"Es un día hermoso, de esperanza", dijo Fátima Flórez y confirmó que se acercará al búnker en el Hotel Libertador para acompañar a Javier Milei.

"Está muy bien, me dijo que me estaba viendo. Estoy muy contenta", agregó y, cuando le preguntaron sobre si se ve como primera dama, fue contundente: "Me veo con los pies en la tierra".

Luego, Fátima Flórez se refirió al supuesto abucheo a Javier Milei en el Teatro Colón. "Lo ovacionaron de pie. Los dos somos fanáticos de Puccini y no nos íbamos a perder Madame Butterfly" disparó.