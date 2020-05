La palabra de Moria Casán tras la detención del doctor Rubén Mühlberger

En la tarde del jueves, miembros del Ministerio de Salud de la Nación intervinieron en la clínica estética del doctor Rubén Mühlberger, donde se encontraron numerosas irregularidades que derivaron en la clausura del local y la detención de su titular, conocido por tratar a varias figuras de la farándula local con su famoso sistema "ortomolecular".

En el lugar, ubicado en Arenales al 1300, se encontraron medicamentos vencidos, residuos patológicos fuera del protocolo de tratamiento, y también médicos extranjeros no habilitados, según informó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Pese a que la clínica no se encontraba habilitada para funcionar en el aislamiento, los efectivos encontraron pacientes en el lugar, lo que generó que la fiscal a cargo del procedimiento, Valeria Massa, ordenara la detención del ginecólogo.

En medio de la polémica que generó la detención del especialista, Moria Casán, una de las figuras que históricamente expuso los beneficios de la técnica "ortomolecular" , habló con Bendita TV y aseguró: "No tengo ni la menor idea de porqué le allanaron la clínica. Vamos por las famosas defensas que te inmunizan y nada más", comentó la diva en dialogó con Beto Casela, otro de los pacientes del médico.

"Yo no lo considero un centro de estética, es la clínica que parece la Nasa, es de otro mundo. Yo no puedo decir nada más porque a mí el tratamiento me resulta, se lo hace Mick Jagger y Tina Turner", aseguró la diva. "Yo voy para mejorar las defensas, es un medical spa y el doctor sabe muchísimo. No sé lo que ha pasado, son momentos en que todo está muy sensible. Pero la Justicia demostrará", agregó al respecto.

Vale destacar que la clausura de la clínica es preventiva hasta el 14 de agosto, por lo que no podrá volver a funcionar antes de esa fecha.