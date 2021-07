Marta Fort murió este lunes 5 de julio, cerca de las 11:30 horas de la mañana. La triste noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su ciclo que conduce en la pantalla de eltrece. La madre de Ricardo Fort y sus dos hermanos, tenía 86 años y estaba internada en el centro de rehabilitación Basilea. Su salud se había deteriorado en 2019, producto de una trombosis pulmonar. Aunque se encontraba internada, nadie esperaba su fallecimiento.

Según confirmó Marina Calabró, Marta Fort, habría fallecido de un paro cardio respiratorio en la internación. Tras la dolorosa noticia, la ex pareja de Ricardo, Rodrigo Díaz habló con el periodista Juan Etchegoyen por Mitre Live, y seguró que “desde que murió Ricardo, Marta no volvió a ser la misma”.

Murió Marta Fort: Rodrigo Diaz, la última pareja de Ricardo, confesó un triste recuerdo

El famoso ex novio de Ricardo Fort confesó que Marta “venia jodida de salud”, y que la muerte de su hijo la afectó profundamente. “Si uno se da cuenta, no se mostró más en los programas o en los eventos” agregó. Rodrigo Diaz, quien mantuvo una relación con el empresario chocolatero hasta su muerte, mencionó que “Ricardo era su mimado. Ricardo era Marta, y Marta era Ricardo. Eran dos personas en una”.

Según la charla con Etchegoyen, Diaz contó que la última vez que habló con su ex suegra fue en 2017: “La vi muy triste, muy encerrada en su mundo, con una vida mucho menos activa que la que tenía antes” afirmó. Y agregó: “Lo que me quedó de esa charla fue una mirada sincera, de que ella me reconoció que estuve al lado de su hijo por amor”.

En dialogo con Mitre Live, Rodrigo recordó los días en el que era pareja de Ricardo Fort, y confesó que “Los domingos eran la visita de Marta, (nos poníamos) a tocar el piano con Ricardo y ella, tomábamos mate”. Según el joven cordobés eso significó “lo que me queda lindo de los momentos que viví en su casa, en la interna familiar”.

La nueva vida de Rodrigo Díaz, el ex de Ricardo Fort:

Poco se supo de Rodrigo Díaz tras la muerte de Ricardo Fort, quien falleció en 2013 justo cuando el joven cordobés se encontraba en Miami grabando su primer disco. Después de ese primer paso inicial en el mundo de los flashes, inició su camino como actor en telenovelas mexicanas y grabó su primera película.

Rodrigo protagonizó títulos como "El señor de los cielos", "La Rosa de Guadalupe" y la versión mexicana de "Educando a Nina", todas producciones de Televisa en las que brilló.

"Siempre busqué estar un poco mejor para mi trabajo, porque yo laburo con la imagen. En un momento estuve muy grandote, pero ahora bajé. También consumí cosas que no debía, pero cuando uno crece se da cuenta de que el cuerpo es la prioridad. Hay que cuidar la salud", dijo Díaz en diálogo con TN Show, en referencia a su aspecto físico.

Sobre el romance con el empresario chocolatero, aseguró: "Me amó mucho, yo fui sus ojos en el último tiempo. Está en mi memoria como la persona que más me quiso en la vida. Cuando él murió, yo estaba en Miami, porque él me mandó a grabar un disco".

Asimismo, se refirió al vínculo actual que mantiene con Martita y Felipe Fort, los hijos de su ex pareja: "Me alejé porque él me dijo que no me acercara. Me da bronca la injusticia. Todo el tiempo aparece gente que se jacta de haber querido a Ricardo, pero en vida no le daban pelota".

"Vivió como le gustaba, a dos mil por hora. Me parece que muchos de sus problemas físicos lo llevaron a tomar mucha medicación y eso le arruinó el organismo", cerró sobre la repentina muerte de Ricardo.

