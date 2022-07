Nahuel Lodi rompió el silenció y confirmó, por su propia voz, que en efecto su matrimonio con Pepe Cibrián terminó conyugalmente. La pareja, que en las últimas cinco semanas pasó de la felicidad absoluta a la decepción y enojo profundo. ¡No va más!.

Luego de que Pepe Cribrián confirmara que había visto el video publicado por Intrusos de América TV, en el que se le ve a Nahuel Lodi a los besos con otro hombre en el día de su despedida de soltero, y que a raíz de eso le había pedido que se fuera de la casa, que no había nada más que explicar, solo faltaba escuchar la otra versión.

Nahuel Lodi rompió el silencio tras confirmarse la separación de Pepe Cibrián.

El periodista Juan Etchegoyen habló en su vivo de Radio Mitre y contó lo que habló con Lodi por WhatsApp: “Hablé con Nahuel, la expareja de Pepe Cibrián, Pepe habló el fin de semana y faltaba la palabra de su ex, tuve un diálogo vía WhatsApp y creo que se va a desatar un escándalo peor después que te cuente lo que me dijo”, dijo el comunicador.

"Hola Juan, prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo. Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera, estamos separados”, le expresó Nahuel Lodi a Juan.

Nahuel Lodi rompió el silencio tras confirmarse la separación de Pepe Cibrián.

Con la infidelidad y la separación confirmada por parte de Nahuel y de Pepe, ahora solo resta aguardar cómo seguirá la historia, si habrá una nueva oportunidad o si en efecto, el matrimonio entre el experimentado artista y el joven, definitivamente no logró superar la luna de miel.

Nahuel Lodi rompió el silencio tras confirmarse la separación de Pepe Cibrián.

Nahuel Lodi se le atrincheró en la casa a Pepe Cibrián

Pepe Cibrián se enteró de la infidelidad, mientras estaba en Córdoba, provincia dónde aún se encuentra. En Intrusos se supo que Nahuel no se quiere ir de la casa y se “atrincheró” a la espera de que su esposo, legalmente, vuelva a casa, pues está arrepentido. Pero Pepe ya no quiere saber nada más.

“Yo cuando vuelva de Córdoba voy a separarme porque. No por esto, sino porque realmente no hay caso mi amor. No es bueno ni malo, es otro mundo. Yo estoy, de nuevo, destruido. Estoy muy, muy, muy caído. Es mucho pegarme”. Dice el audio donde Pepe se entera de la traición.

Nahuel Lodi rompió el silencio tras confirmarse la separación de Pepe Cibrián.

Según Marcela Tauro, Nahuel Lodi estaría viviendo en la casa de Pepe Cibrián con los dos hijos que él tiene. Previo a esto, Maite Peñoñori afirmó que esta casa en Pilar, en zona norte, es la que el actor ha querido vender debido a los baches económicos. “Ensamblaron dos familias. Yo me enteré ahora de que Nahuel tenía dos hijos… A lo mejor, los fines de semana están en la casa de Pepe”, comentó Tauro y remarcó: “Para Pepe, es todo nuevo esto, encima dos niños”.