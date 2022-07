Pepe Cibrián confirmó su separación de Nahuel Lodi y lo echó de la casa.

menos de un mes de que Pepe Cibrián y Nahuel Lodi cumplieran su primer mes de casados, el programa Intrusos de América, reveló un video en el que se vio al esposo del reconocido director, a los besos con otro hombre, todo muy cercano al día de la boda. Hoy el actor habló con Implacables de El Nueve y dio detalles de cómo quedó su matrimonio.

“El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día”, según relató Pepe Cibrián, esta infidelidad fue la noche de la despedida de soltero, ya que, pese a que a él no le gusta ir a bailar, las veces que Nahuel había querido salir a un boliche, él lo acompañó.

Susana Roccasalvo, presentadora de Implacables, le consultó a Pepe Cibrián, si entre ellos hubo un acuerdo de tener la pareja abierta o no. “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, eso nunca estuvo pactado. Obviamente, yo soy un hombre mucho mayor y no soy tonto, soy un hombre con experiencia, él es un hombre muy joven y hay cosas que no me hubiesen molestado… Pero esto nunca estuvo pactado, nunca estuvo hablado y por eso me quedé muy sorprendido”.

Cuando Pepe se enteró de la infidelidad, no estaban juntos, pero de inmediato, sin dar espacio a una explicación, tomó decisión: “Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso y si la hubiera lo haría, porque me da igual”.

El experimentado actor aseguró que no había nada que explicar ni que escuchar por parte de su esposo, pues ya sabrá el por qué hizo lo hizo, además, sus actos lo involucran solo a él, sino que también, a su familia y otros seres queridos.

Pepe Cibrián puso a Nahuel por encima Georgina Barbarossa

El mismo día de la boda, Pepe Cibrián canceló de manera radical a su amiga de más de 40 años, Georgina Barbarossa, por haber hablado de su relación con Nahuel y haber sugerido que no se casara con él, que en vez de eso, se fueran solo a vivir. Pero el enamorado de Pepe no le hizo caso y su enojo fue mucho más grande cuando la actriz habló en su nuevo programa de Telefe y dijo que su amigo no debería casarse sin hacerle firmar un documento o acuerdo previo.

El actor, muy enojado, le prohibió el ingreso a Georgina a la boda, siendo que ella iba a ser la madrina. Días después, habló sobre la presentadora y dijo: “No existe más, hay cosas que no se pueden perdonar y la traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad… No la quiero, absolutamente nada”.

“Me hizo mucho daño, o sea, si su intención era esa, desde ya, me hizo mier**”, agregó Pepe, sobre los comentarios que Georgina hizo sobre la relación con Nahuel Lodi. Pepe Cibrián, dolido con su amiga, sumó: “Georgina iba a ser la madrina y ni a la fiesta quise que fuera. Eso y que me dijeran que tuve cáncer… Cuándo me lo dijeron, son de las cosas que más me han dolido en la vida. ¡Tanto así!, y el cáncer se cura, esto no se cura”.