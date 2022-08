Nicolás Cabré estaría nuevamente cerca de Laurita Fernández: dónde los vieron

Nicolás Cabré y Laurita Fernández intentaron recuperar la pareja una y otra vez, hasta que decidieron volver a separarse de manera definitiva. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz que el actor fue a ver a su exnovia.

Desde la cuenta @chismesdeker se anunció que un seguidor asegura haber visto a Nicolás Cabre acompañado de su hija Rufina en el teatro donde Laurita Fernández está haciendo "El Método Grönholm", junto a Benjamín Vicuña, Rafa Ferro y Julián Cabrera.

La publicación de Ker.

La obra se lleva a cabo en el Teatro de la Plaza, en plena Avenida Corrientes, donde es imposible pasar desapercibido. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los protagonistas habló al respecto, aunque no es la primera vez que se los vuelve a ver cerca el uno del otro.

Hace algunos días, Nicolás Cabré fue visto en Las Cañitas, justo donde Laurita Fernández está renovando su departamento. Esto indica que a pesar de haber terminado la relación, ambos mantienen un vínculo relativamente cercano.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández.

La palabra de Laurita Fernández sobre el acercamiento de Nicolás Cabré

"Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", expresó Laurita en diálogo con Catalina Dlugi al ser consultada sobre la cercanía al actor

Como si eso fuera poco, la artista agregó: "Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien. No siempre se termina bien, soy recontra emocional, no soy súper evolucionada".