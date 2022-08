Nicolás Cabré habló con el periodista Cecilio Flematti sobre su vínculo con su hija Rufina Cabré Suárez, de nueve años. El actor con 42 años se confesó en una entrevista muy sincera en la que dio detalles importantes de la crianza de la hija que tuvo con la China Suárez.

“Ojalá sea mejor padre, es lo único que me importa”, respondió Nicolás Cabré a la pregunta si era mejor padre que actor. Según el actor, su aspiración como padre en la crianza de Rufina, es llegar a ser un mínimo porcentaje de lo que fue su padre con él. Para él, su hija representa todo su actual universo, de hecho, ha manifestado, en muchas oportunidades, que elige no trabajar fuera del país para no estar lejos de ella.

Nicolás Cabré sobre su hija Rufina: “Se ve que hay alguien que le gusta”.

“Lo único que me importa es estar ahí con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre. Es lo que más me importa. La carrera es eso, es trabajo. Habrá mejores y peores años, pero lo único que me importa es estar al lado de ella”, comentó el actor.

Nico Cabré relató que disfruta de estar mucho con su hija y organiza sus días en función de la agenda de ella. “Estamos mucho tiempo juntos, es mi compañerita, desde muy chica, siempre estamos juntos. Nunca delegué una niñera, jamás, nunca. Todo el tiempo, desde bebé éramos ella y yo”.

Con relación a su estrecho vínculo de padre e hija, Nico comentó que Rufina lo apoya en muchas cosas de las que hace; asimismo, él está ahí para ella, para acompañarla en sus actividades. «Yo disfruto de estar ahí, viendo lo que hace. Siempre tuve claro que quiero estar, no invalidarla, pero estar ahí con ella hasta el día que me “Pa´ dejá de molestar”».

Tal parece que Rufina ya empezó a darle espacio al amor, pues según el actor, cuando van a ciertos lugares, la niña trata de despegarse de él: “A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta y cuando pasa me suelta”, aun así, son muy buenos compañeros y cuando habla de su hija, Nicolás se llena de mucha felicidad. “Me hace la persona más feliz del mundo… Verla crecer. ¡La admiro!”.

Nicolás Cabré logró verificar su cuenta de Instagram

Luego de haber tenido problemas con su llegada a Instagram, el actor pudo mantener su cuenta oficial y verificarla. Parece que tiene un fan que no lo quiere tener en la red social, pues tras suplantarlo por varios años, una vez Nico abrió su perfil, se lo hackeó.

Ahora Nicolás Cabré tiene su cuenta con el tilde azul y sin mayores inconvenientes comparte con sus seguidores parte de lo que hace en el día a día, sobre todo temas de trabajo, pues hasta el momento no hay fotos de él con su hija Rufina Cabré Suárez.