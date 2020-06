La tremenda reacción de Nicole Neumann cuando le estornudaron en plena nota

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Nicole Neumann continúa su trabajo como panelista en Nosotros a la mañana y pese a los miedos por posibles contagios en los medios, la modelo se mantiene firme realizando todos los cuidados necesarios. Por esta razón, se mostró indignada cuando, mientras realizaba una nota en la calle, una persona pasó por detrás y le estornudó.

La modelo estaba hablando con el ciclo "Hay que ver", frente a la puerta de los estudios de Kuarzo, cuando un hombre pasó por detrás suyo y estornudó. Pese a tener barbijo, la modelo se dio vuelta indignada y trató de "desubicada" a la persona que no atinó a cubrirse. Inmediatamente roció la puerta con alcohol etílico que tenía en un difusor.

“Cuando lo vivís de cerca, te asusta más. El viernes pasado me fui muy asustada. Voy a ir viendo qué hacer pero de a ratos se me cruza la idea de no venir por mis hijas”, dijo Nicole cuando el hombre en cuestión pasó y estornudó.

