Nicole Neumann sobre su vida: "Soy hija abandonada por un padre"

Nicole Neumann se mostró sensible ante la pelea del Puma Rodríguez y sus hijas, Liliana y Lisbeth. Allí la top, abrió su corazón y recordó su dura historia familiar.

Esta mañana en Nosotros a la mañana contaran que el cantante aseguró que sus hijas se mueren “no pasa nada, nos vemos en el Cielo”, Nicole manifestó su angustia y habló a fondo de la relación con su padre, Bernd Unterüberbacher, a quien conoció a sus 18 años.

“Imaginate lo que es para un hijo, yo me imagino desde el lado de mi padre, que lo conocí a mis 18 años, que te nieguen de esa manera, que un padre diga ‘nos veremos en el Cielo’ es muy doloroso”, aseguró Nicole.

Con una notable sensibilidad, la rubia aseguró: “Yo lo miro como hija abandonada y lo miro también como mamá. No puedo pasar ni una semana sin mis hijas. ¿Sabés lo que me cuesta? El primer año de separada, cuando se iban con el papá, me quedaba llorando atrás de la puerta. Y eso que yo soy hija abandonada por un padre durante 18 años y ahora… te diría que prácticamente lo mismo. Igual no lo entiendo”, afirmó.

“¿Cómo puede ser que un padre se resista o no muera por ver a sus hijos haya pasado lo que haya pasado?”, preguntó Nicole ofuscada. Y cuando Tomás Dente le comentó que ella no odiaba a su papá, Nicole explicó: “No, yo nunca le planteé ni un por qué. Simplemente lo recibí cuando apareció y fue como decir ‘qué bueno que hoy puedo tenerte en mi vida, no importa lo que pasó antes’”.