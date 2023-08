Nueva etapa: los hijos de Wanda Nara iniciaron las clases en Turquía

Luego de una cálida bienvenida y unas semanas de relajación en la capital turca, los hijos de Wanda Nara emprendieron su comienzo escolar. Nara hizo pública la imagen de cuatro de sus cinco hijos junto a ella, con los uniformes de su nueva institución, una de las más prestigiosas de Estambul.

Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella se prepararon desde temprano luciendo sus nuevas prendas."Feliz comienzo, mis pequeños", escribió Wanda acompañando la foto en la que se ven a los cuatro hermanos, dispuestos para su primer día en la escuela, en compañía de ella, quien estuvo junto a ellos en este momento tan especial.

Aparentemente, todos concurrirán al mismo establecimiento educativo, por lo tanto, esas historias que relataba en alguna ocasión sobre el cuidado que los mayores brindan a sus hermanas, seguramente se mantendrán intactas.

A pesar de que de manera constante reciben observaciones en sus redes por parte de aquellos que cuestionan la variabilidad constante en las rutinas de sus hijos, Wanda afirmó que ellos se adaptan de forma muy positiva y son precisamente ellos quienes más disfrutan de estos cambios. Además, hoy se llenó de emoción al constatar el notable crecimiento de sus hijos y al rememorar las fotos del pasado, también en sus primeros días de colegio.

En una conversación con Vero Lozano, describió que cuando tanto ella como Mauro Icardi se encuentran ante una propuesta significativa que implica mudarse a otro país, se reúnen con todos los niños y cada uno expone su perspectiva, comparte sus puntos de vista y después de ese intercambio, llegan a la determinación de llevarla a cabo o no.

"Cuando sale una propuesta, ellos son los primeros que dicen vamos, no hay problema. No entienden o no tienen ningún interés, tienen esa inocencia que vos le decís que hay un contrato importante, y ellos van, para estar, para acompañar...". Igualmente, detalló que van estableciendo lazos de amistad en los distintos países y en lugar de perturbarlos, esto los llena de alegría.

El colegio de los hijos de Wanda Nara en Estambul, Turquía

En esta etapa en Estambul (a excepción de Valentino López, quien permanece en Buenos Aires desarrollándose en las divisiones juveniles de River Plate), Francesca e Isabella han retomado su formación escolar en el reconocido British International School: una prestigiosa institución que recibe a los hijos de las familias más influyentes de Estambul, lugar donde también continuarán sus estudios sus hermanos.

British International School

La tarifa anual por estudiante asciende a 40.050 dólares, y además se abonan cargos únicos de 1.150 dólares para el proceso de solicitud y otros 5.350 dólares para la matriculación. En consecuencia, Wanda e Icardi han invertido un total de 93.100 dólares en la educación de sus hijas menores.

La escuela ofrece etapas de educación inicial, ciclo primario y ciclo secundario. Según se detalla en el sitio web oficial de la institución británica, los profesores del ciclo primario (donde están inscritas Francesca e Isabella Icardi) reciben a los estudiantes entre las 8:30 y 8:50 de la mañana, y las clases se desarrollan desde las 9 hasta las 15:30. Posteriormente, se brindan diversas actividades extracurriculares, las cuales varían según la preferencia de cada estudiante.

Conforme al plan de estudios compartido por la institución, las hermanas Icardi se instruirán en materias fundamentales y esenciales en el ciclo primario, tales como: Lectura y Escritura, Matemáticas, Ciencias, Arte, Informática, Tecnología de Diseño (DT), Geografía, Historia, Francés o Español, Idioma Turco, Música y Educación Física.