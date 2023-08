Wanda Nara compartió la nueva cuenta de Instagram de su hija Francesca Icardi

Wanda Nara se encuentra junto a su esposo, Mauro Icardi, y sus hijos en Estambul mientras se recupera del problema de salud que preocupó a todos sus seguidores. En ningún momento se olvida de sus seguidores, y continuamente comparte distintos detalles de su vida en el extranjero.

Ahora, la empresaria utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar con orgullo la nueva cuenta que abrió su pequeña hija, Francesca Icardi. En la misma, Wanda compartió la primera publicación de la joven.

La historia de Wanda Nara.

Pero eso no fue todo, ya que la modelo también escribió: "Bienvenida a Instagram Francesca Icardi", y rápidamente aprovechó para aclarar: "Supervisada por sus padres". Esta importante aclaración también aparece en la descripción de la nueva cuenta de Francesca.

La primer publicación de Francesca.

Francesca Icardi cuenta con más de 27 mil seguidores y su primera publicación, que solo es una imagen de ella en blanco y negro, cosechó más de 30 mil "Me Gustas" y más de 1.700 comentarios recibiéndola en la red social.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre un posible "secuestro" por parte de Mauro Icardi?

En Intrusos, surgió el rumor de que Mauro Icardi tenía guardado el pasaporte de la empresaria para que no pueda viajar a la Argentina. Sin embargo, Wanda aprovechó para aclarar con ironía la situación en sus redes sociales.

Cuando le preguntaron en sus historias si estas versiones eran reales, Wanda Nara respondió con humor: "Sí, sólo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida", y por último agregó: "Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos".

