Pampita lució un despampanante vestido pero la acusaron de copiarse de la China Suárez 

Cuando parecía que la rivalidad entre la China Suárez y Pampita había quedado en el pasado, un detalle en redes apareció para enfrentarlas.

La conductora de Pampita Online compartió una imagen sobre su sensual outfit pero sus seguidores no se detuvieron sólo en su belleza, sino que la compararon con la actriz que en algún momento usó uno similar.

Una vez que apareció la imagen de la China las evidencias sobre la similitud salieron a la luz aunque los menos ponzoñosos resaltaron que no son iguales. El vestido que usó China Suárez es con breteles finos y no tiene brillos, además de que está terminado en detalles metálicos.

Pampita habló de la posibilidad de entrevistar la China Suárez

En medio del wandagate, Pampita fue consultada en diversas oportunidades por su relación con la China Suárez y de la posibilidad de recibirla en su programa.

"En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional", respondió Pampita en el programa Agarrate Catalina.

Además, la modelo dejó en claro que no va a opinar sobre el Wandagate: "No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trató con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo", disparó.