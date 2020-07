Pampita y el secreto de belleza para tonificar su cola

Días atrás, Alejandro Fantino contó que utiliza aloe vera que tiene en el patio de su casa para mantener sus glúteos tonificados. “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni (Mosqueira) en el rostro, y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, dijo el conductor. Estas declaraciones llamaron la atención de Pampita, quien no pudo evitar querer comprobar la efectividad de la planta que ya se utiliza para varias curaciones de la piel.

Este lunes, el notero de Pampita Online realizó una nota con Marcela Baños quien habló de los beneficios del aceite de coco y mientras la acompañaba a una dietética a conseguir el producto, la modelo le indicó: "Preguntale si vende aloe vera. Viste que Fantino se pone aloe vera en los glúteos y no sé dónde conseguirlo", le suplicó.

"Yo lo voy a probar y después les cuento. Si Fantino dice que funciona...", cerró la top ante la desconfianza de sus panelistas.