Para finalizar el programa, Juana Viale mostró a \"la verdadera Juana\"

Juana Viale condujo hoy una emisión especial de Almorzando con Mirtha para cerrar el ciclo 2020. La actriz de 38 años finalizó el programa de la manera menos pensada: se sacó el traje de Gino Bogani y se vistió de "Juana".

Así es, sucedió luego de llevar adelante un espacio emotivo en el que se destacó una vez más frente a las cámaras. La celebridad argentina se puso un short de jean, una musculosa y descalza llamó a su perra para que entrara al estudio.

"Voy a hacer lío porque me estoy terminando de cambiar. Esto es lo que soy yo, esta es Juana Viale y me voy. Esto es un poco de lo que no mostré de mi. Ella es Tota", expresó la mamá de Ámbar, Silvestre y Alí este domingo.

Luego, la nieta de Mirtha le dedicó unas palabras a su público: "Terminamos este ciclo, muchas gracias por acompañarme, la vida va a mejorar. Ojala salgamos fortalecidos de este 2020, les deseo amor y mucha luz a todos".

De esta manera, con mucha alegría y diversión, la figura televisiva dio que hablar en las redes sociales y fue tendencia en todo momento. Desde que entró y dijo "palabrotas" al aire hasta que cambió su elegante atuendo por uno más de entre casa para dar a conocer a "la verdadera Juana".