Pepe Cibrián vende sus 400 anillos por Instagram para ganar dinero

La salida de Pepe Cibrián Campoy del "Cantando 2020" significó una gran perdida económica para el dramaturgo. En un mano a mano con Intrusos, Cibrián reveló un inesperado rebusque económico en tiempos de pandemia: "Voy a vender mis 400 anillos por Instagram".

Ante la atenta mirada de Jorge Rial, Cibrián señaló: "Voy a poner en venta mis anillos. No es que necesite el dinero, pero tengo más de 400 anillos y quisiera ir más liviano por la vida. Pueden verlos en @coleccionpcibrian". Por el momento la cuenta dedicada a la venta de sus anillos no tiene ninguna publicación.

Sobre su salida como jurado del "Cantando 2020", admitió no sentirse cómodo con los pedidos de la producción. "La producción me pidió que fuera más duro en las devoluciones. Y no es mi perfil. Desde que me fui, Marcelo Tinelli nunca me llamó", sentenció.

