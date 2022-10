Qué hizo Zaira Nara cuando salió a la luz el verdadero motivo de su separación

La separación de Zaira Nara sigue siendo motivo de misterio y algunas picantes versiones.

En medio de diferentes rumores, el periodista Pampito Perelló Aciar confirmó que Jakob Von Plessen habría decidido instalar micrófonos para espiar a su mujer. Aunque esta declaración no fue confirmada por el entorno de la modelo, existen nuevos rumores sobre quién habría sido la que filtró la información.

"Él cuando empezó a sospechar que Zaira estaba con ese polista que había contado Yanina Latorre, con Pieres, le puso un micrófono abajo de una mesa”, dijo Pampito en Intrusos.

“Después de eso hubo una especie de cacería de brujas en el entorno de ella porque querían saber cómo nos habíamos enterado", contó después en Mañanísima.

“Estaban buscando quién lo filtró y la que empezó a contarlo fue Nora Colossimo, su mamá, quien se lo comentó inocentemente a alguien y ahí me entero yo”, agregó.

La teoría de Yanina Latorre sobre la separación de Zaira Nara

Entre las hipótesis sobre la ruptura de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, Yanina Latorre dio información polémica sobre las causas.

La panelista aseguró que la modelo habría sido infiel. "La relación con el polista existió. Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", dijo Latorre en relación a Facundo Pieres, quien habría sido vinculado con la modelo.

Según el relato de Yanina, Jakob Von Plessen está al tanto de este vínculo y decide recuperar a Zaira Nara. "El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", agregó.