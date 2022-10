Zaira Nara, separada: el detalle desconocido sobre su ruptura con Jakob Von Plessen

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen generó algunos picantes rumores. A pesar de que la modelo insistió en no hablar de los motivos que la llevaron a su separación, varios rumores comenzaron a surgir durante los últimos días.

La más picante versión sobre los motivos de esta distancia los dio Yanina Latorre en LAM el pasado viernes. La panelista contó con detalles qué había sucedido en la pareja y hasta aseguró que Zaira Nara habría sido infiel.

"La relación con el polista existió. Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", dijo Latorre en relación a Facundo Pieres, quien habría sido vinculado con la modelo.

El comunicado de Zaira Nara sobre su separación.

Según el relato de Yanina, Jakob Von Plessen está al tanto de este vínculo y decide recuperar a Zaira Nara. "El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", disparó la "angelita".

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Las diferentes versiones de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Además de la información de Yanina Latorre, Pampito Perelló Aciar dio detalles explosivos sobre la separación de Zaira Nara.

El periodista retomó la teoría de la infidelidad de la hermana de Wanda Nara con el polista y aseguró que Jakob se habría enterado por un micrófono que puso en su casa para escucharla.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

"Había puesto un micrófono en una parte de la casa. Ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana. Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez él fue el que le hizo la gamba a Mauro, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica…”, dijo Pampito.