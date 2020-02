El regreso de una campeona: Noelia Pompa, muy cerca del Bailando 2020

Noelia Pompa estaría a punto de volver a participar del "Bailando por un sueño". Ya habría hablado con Chato Prada y Fede Hope sobre su regreso.

Luego de su triunfo en la pista de Marcelo Tinelli, la bailarina cruzó el continente y se fue a vivir a España, a probar suerte. Trabajó en el show " The Hole". Allí conoció a su novio, un chef español de quien aseguró: "El no tiene nada que ver con el medio, no tiene ni idea de toda la exposición y todas las cosas que viví allá y que acá es un poco distinta la vida para mí. Estoy descubriéndome en esa faceta del amor", dijo en su momento sobre su relación.

Su regreso implica enfrentarse cara a cara con Flavio Mendoza y Facundo Mazzei, con quienes no terminó muy bien su relación. Es que antes de arrancar una gira con sus dos compañeros, Noelia decidió bajarse para emigrar a Europa, decisión que no gustó para nada en la producción del show.

Una vez instalada en España, Noe manifestó al respecto: "Él (Flavio) tenía un compromiso con Pequeña gran mujer y se quedó sin gira. No sé cuál será su excusa porque esto viene más bien de algo personal: no me banca ninguno de los dos. Y está perfecto. No me interesa estar cerca de personas que no quieren estar cerca mío".

¿Cómo será el recuentro entre la bailarina y sus dos excompañeros de trabajo?