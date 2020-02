Operación de Andrea del Boca: ¿Estética o salud?

Andrea del Boca, una vez más está en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando Marcela Tauro se encargó de dar a conocer una polémica versión sobre la operación de la actriz, en donde afirma que su paso por el quirófano fue por razones estéticas.

“Yo estaba en la radio y me desayuné con que Andrea estaba siendo operada por una hernia, pero me escribe una persona y me dice: ‘No mientan más’”, explicó la periodista.

“Basta de cubrir a la señora Del Boca, que no mienta más. La operó el cirujano Ricardo Babaitis, se hizo una lipo y una marcación abdominal argumentando que es una diástasis. Es una cirugía menor con una mega cicatriz de cadera a cadera y los músculos cosidos por plano, más la lipo y la marcación de abdomen". Y agregó: "Ricardo Babaitis operó también a Flavio Mendoza, a Mariano Caprarola, entre otros famosos"

Además, en el piso argumentaron que una operación de hernia abdominal duran entre 20 y 50 minutos. Y no sería este el caso. Damian Rojo, manifestó que: "Esta decisión de Andrea del Boca de querer verse mejor tiene que ver con la película "Directo al corazón", en donde hace un esfuerzo físico, se la tiene que ver bien físicamente, y seguramente va a mostrar más de lo que está acostumbrada a mostrar, por eso se la quieren ver espléndida".

También a la polémica se sumaron las Angelitas, que sin piedad destrozaron a la actriz: "Se hizo toda. A mí me dijeron que se hizo toda. Se tocó la panza, las piernas, las lolas, toda", contó Yanina Latorre sobre la información que le brindaron allegados.

Por su parte, Karina Iavícoli contó que la operación duró ocho horas y que se realizó una liposucción. "Le extrajeron la grasa y también se rellenó los glúteos. se hizo cola también", detalló sobre la invervención. y más tarde se dio a conocer el parte médico que dejó en claro todo : "Llega del quirófano en buen estado, lúcida. Liposucción más dermoplastia, con tres drenajes de Jackson Pratt y control de signos vitales en los parámetros normales", expresa el comunicado.