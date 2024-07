Shannen Doherty, la icónica actriz de 53 años conocida por sus roles en "Beverly Hills 90210" y "Charmed", falleció tras padecer cáncer. La noticia de su muerte dejó un vacío en el mundo del entretenimiento y entre sus numerosos fans, pero también ha revelado un emotivo deseo que Doherty compartió antes de partir.

En 2015, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama. A pesar de que la enfermedad entró en remisión dos años después, en 2019 el cáncer regresó con mayor agresividad. Durante este tiempo, la actriz se mantuvo abierta sobre su lucha y su estado de salud, compartiendo su viaje con el público.

Shannen Doherty.

Este fin de semana, se confirmó el fallecimiento de Shannen Doherty. Poco después, se reveló lo que la actriz había solicitado que su familia hiciera con sus restos. Fue en su podcast "Let’s Be Clear" donde Doherty expresó su último deseo: quería que sus cenizas se mezclaran con las de su padre y su perro. "Mejor que sea una mezcla sana entre mi padre, yo y Bowie. No quiero que me entierren. Quiero que me cremen”, dijo Doherty, refiriéndose a su padre, quien falleció en 2010, y su amado perro Bowie.

Además, en una muestra de su particular sentido del humor y estilo único, Shannen permitió que su entrevistador transformara una parte de sus cenizas en un colgante para usar alrededor del cuello, similar a lo que ella hizo con los restos de su padre. Esta última voluntad refleja la conexión profunda y el amor inquebrantable que tenía hacia su familia y sus seres queridos.

El legado de Shannen Doherty en la televisión y en la vida de sus fans perdurará, recordada no solo por sus memorables actuaciones, sino también por su valentía y sinceridad al enfrentar su enfermedad. Su último deseo, íntimo y conmovedor, añade una dimensión más personal a su ya significativa historia.