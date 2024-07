La triste noticia del fallecimiento de Shannen Doherty dejó una profunda huella en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. A medida que se multiplican los tributos y homenajes, uno de los más conmovedores fue el de su amiga y colega de toda la vida, Sarah Michelle Gellar.

Conocida por su icónico papel en Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle compartió en su perfil de Instagram un emotivo mensaje acompañado de un carrusel de fotos que ilustra la profunda amistad que compartió con Shannen Doherty durante más de tres décadas.

"¿Cómo resumo 30 años de amistad?", se preguntó Gellar en su publicación, destacando la dificultad de expresar con palabras lo que significó esta relación para ella.

La profunda amistad entre Sarah Michelle Gellar y Shannen Doherty

Las actrices se conocieron cuando ambas trabajaban en series emblemáticas del canal The CW, Buffy, la cazavampiros y Charmed, respectivamente. Su amistad trascendió el ámbito laboral, consolidándose en una relación muy cercana. "Me duele tanto porque hubo mucho amor", expresó Gellar, agradeciendo el apoyo y las palabras amables de sus seguidores en este difícil momento.

En su homenaje, Gellar recordó una de las grandes pasiones de Doherty: los animales, especialmente los perros. "Shan adoraba a los animales más que a nada", señaló. En memoria de su amiga, animó a sus seguidores a colaborar con las protectoras de animales, ya sea donando dinero, visitando refugios locales para ofrecer cariño y pasear a los animales, o simplemente etiquetándolos en los comentarios para aumentar su visibilidad. "Sé que eso haría feliz a nuestra muchacha (y le sacaría esa risa profunda que tanto amamos)", añadió Gellar.

El pasado 13 de abril, con motivo del cumpleaños de Shannen Doherty, Sarah Michelle Gellar compartió una foto reciente de ambas en Instagram, proclamando que "aprovecharía cualquier momento para celebrarte". Esta muestra de cariño es solo una de las muchas que Gellar ha expresado a lo largo de los años, defendiendo públicamente a Doherty en diversas ocasiones, especialmente durante los momentos difíciles como su despido de Charmed y los conflictos con Alyssa Milano.

Durante la pandemia de COVID-19, Doherty ofreció su casa a Gellar, su esposo Freddie Prinze Jr. y sus dos hijos, brindándoles un refugio en un momento de gran incertidumbre. "Nos abriste las puertas de tu casa en pleno covid de un modo que voy a agradecer durante el resto de mi vida", recordó Gellar en el podcast Let's Be Clear, presentado por Doherty. "Le diste a mis hijos una vida increíble cuando a mí me costaba darles la libertad de ser niños y tener aventuras. Y nunca te lo podré pagar porque para mí fue una época muy difícil y ver a mis hijos tan felices me daba un respiro".

