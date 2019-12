El dolor de Ricardo Montaner por la muerte de su sobrino de 4 años

View this post on Instagram

Un profundo dolor ... hicimos muchos planes para ti #Brunito ,pero Dios tenía uno mejor allá en los cielos ,ahora ya no habrá transplantes ni tardanzas ,ni caras largas,ni filas eternas ,no habrá medicinas ni dolor alguno...allí lucirás hermoso como ya eras ,pero resplandeciente ,sentado en las faldas del padre eterno. Solo hasta pronto sobrino bello... te ama , tío Ricardo #paraguay