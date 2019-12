Rocío Oliva tomó una drástica decisión que enfurecerá a Diego Maradona

Rocío Oliva se tapó el tatuaje que tenía en el brazo con el nombre "Diego" y lo cambió por una flor sin espinas. La joven deportista hace algunas semanas blanqueó un romance, afirmando que está "conociendo a alguien" y que lo suyo con el DT se terminó,

El periodista Lío Pecoraro mostró el antes y el después del tattoo de Oliva. Allí se puede ver con claridad la drástica decisión que tomó la joven.

Sobre su nueva situación sentimental, la rubia declaró en Intrusos: "No sé si es noviazgo. Estoy pasando un gran momento y nada más. Ahora no es el momento de presentarlo pero seguramente en algún momento me van a ver con él".

"¿Cómo reaccionó Diego ante la noticia?", le preguntó sin vueltas el cronista de América. "No hablo de mi vida privada con él, no es un tema que le corresponda. No tengo que hablarlo con nadie, ni con mamá lo hablé. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo pero tengo una excelente relación con él".