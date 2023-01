Rodrigo De Paul le puso una condición a Camila Homs para cumplir con el acuerdo económico: "Cada 45 días"

Es de público conocimiento la mala relación que existe entre Rodrigo De Paul y Camila Homs desde que se separaron. Aunque habrían llegado a un acuerdo económico, los idas y vuelta entre ambos no ceden por temas relacionados a sus hijos.

En "A La Tarde", informaron que Rodrigo De Paul habría puesto una condición clave para cumplir con el acuerdo millonario que hizo con su expareja y madre de sus hijos, de no cumplirse con esta exigencia, el deportista no pagaría la cuota preestablecida.

Camila Homs junto a sus hijos.

Camila Homs deberá viajar con sus hijos a Madrid, donde trabaja el futbolista, para que él pueda reencontrarse con los niños. Esto debería repetirse cada 45 días para que no pasen largos períodos de tiempo sin poder compartir tiempo juntos por los compromisos laborales del jugador de la Selección Argentina.

Esta condición busca acortar la distancia entre Francesca y Bautista con De Paul, teniendo en cuenta que desde el año pasado, Camila está instalada viviendo en nuestro país donde inició su carrera como modelo.

Bautista y Francesca De Paul.

Horacio Homs rompió el silencio luego de haber acusado de robo a Rodrigo De Paul

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Horacio habló sobre los audios, negó haberlos filtrado él y admitió estar avergonzado por lo que se escuchó en ellos. "Por supuesto que los audios no se filtraron por mi parte. No hay ninguna amenaza allí, le dije que me iba a conocer por lo que podía llegar a decir de las cosas que sé", le comentó el padre de Camila Homs.

Como si eso fuera poco, Horacio confesó haberlo amenazado con exponer el crimen porque no le gustó todo lo que estaba escuchando sobre su hija y la amenaza con la causa judicial de la cual Horacio quedó absuelto. En cuanto al robo, Homs expresó: "Los caballeros no tenemos memoria. Él sabe bien de qué estoy hablando. Yo no quiero decir nada más. Dije barbaridades que no debí decir pero eran por la calentura del momento".