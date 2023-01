Días atrás, se dijo que Camila Homs viajaría en marzo a Europa para reencontrarse con Rodrigo de Paul con el motivo principal de que Fracesca y Bautista, sus dos hijos, pudieran visitar a su papá.

Ahora, se supo que la modelo podría adelantar este viaje en donde volverá a ver a su ex en medio del escándalo por la denuncia judicial que le hizo y la filtración de los chats en donde apunta contra él y Tini Stoessel.

"Me informan que Camila adelantó el viaje a Europa por compromisos laborales y, finalmente, el reencuentro de los hijos con su papá sería en febrero, aunque no me especificaron fecha alguna. Ese viaje estaba previsto para marzo y se realizará antes", reveló el periodista Juan Echegoyen.

“Además de esta situación laboral, me dicen que se junta con que Francesca extraña mucho al padre y Camila tiene un par de presentaciones importantes en el viejo continente”, cerró el periodista.

Qué hacía Rodrigo de Paul cuando Camila Homs celebró el cumple de su hija Francesca

Camila Homs se encuentra en Punta del Este donde celebró los cuatro añitos de Francesca, su hija con Rodrigo de Paul.

A través de Instagram, la modelo compartió una publicación con varias fotos del festejo y los looks que lucieron sus hijos y ella, que estuvieron en sincronía con vestidos florales dignos de una celebración de día.

"Mi mundo entero gira al rededor de ustedes dos. Que hermoso verte tan feliz chiquitita. 4 años. Feliz cumpleaños mi vida!", le dedicó Camila a su hija junto a las fotos en donde se la ve divirtiéndose en un pelotero y abriendo los regalos de cumple.

Por su parte, se supo que Rodrigo de Paul no estuvo presente en el festejo, ya que se encuentra cumpliendo con sus compromisos laborales en el Atlético de Madrid, club con el que actualmente está manteniendo algunos problemas, y de hecho el domingo estuvo en el banco suplente en el encuentro de su equipo contra Almería.