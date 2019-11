El preocupante estado de salud de Araceli González: "Pudo ser terrible pero llegamos a tiempo"

View this post on Instagram

Hola! Muchos días! De fiebre, dolores, Incertidumbre, miedo, bajaron mis defensas, desolación, mi cuerpo estaba batallando con una bacteria. Una bacteria que invadió hasta mi sangre! Pelee fuerte! No me rendi! Casos raros, casos únicos, casos que te frenan. Gracias a mis médicos! Gracias a mis amigos y familia que estuvieron al lado mío! Cuidándome. Noches de abrazos y dormir de la mano. Estas cosas no pasan porque si! La vida me limitó , me hizo ver, lo que en el fondo sentía. Pero todo lo vivido en este último año , me estaba derrapando! Y fue así! Y lo sentía! Cómo me decía mi entrenador de carreras de autos. Lo más importante es saber frenar! Acelerar lo hace cualquiera. Pudo ser terrible! Llegamos a tiempo! Solo gracias. Recién agarro mi teléfono después de 10 días! Me dedique a cuidarme! Me dedique a mi. Una vez que salga acomodo cajones de nuevo! Priorizaré mi vida y mis amores. Y las batallas seguirán sin que afecte mi cuerpo, la vida es aprendizaje todo el tiempo. Es la recta final de una historia. Salió bien! Pero ahí! Me asuste. Pero pudimos #nammyohorengekyo todos los días! @tomaskirzner @minerva.casero @ftorrente @fabianmazzeiok @natalia_monteferrario #terapiaintensiva #piso #casa #comingsoon . Cuidarse! Cuidarse! Ubicar correctamente las cosas en su lugar. Lo claro en mi vida siempre fue mi familia. Desde siempre! Y lo será! Pero esto no baja mis batallas seguirán. Confío en la justicia y en la ley divina. Hoy acá a abrazados todos seguimos adelante. Pronto estaré en mi casa. Lo más importante! Mi vida!