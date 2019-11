Araceli González en el living de Susana: "Estuve mucho tiempo en silencio por mis hijos"

Araceli González (52) estuvo en el living de Susana Giménez (75) e hizo referencia a la situación actual de la división de bienes con Adrián Suar (51). Tras diecisiete años, la diosa decidió hablar de su separación con el empresario y confesó que los principales motivos por los que calló tanto tiempo fue la prioridad de la crianza de sus hijos.

"Sentí que tenía que reconstruirme y empecé a pensar en las cosas que quiero modificar. En la primera etapa no le di importancia, cuando recién nos separamos. No tomé tanto hincapié en eso. Quise dedicarme a la crianza y el bienestar de mis hijos. Ahora para mí es muy importante cerrar esta etapa", comenzó diciendo la madre de Florencia Torrente (31).

Luego continuó: "El reclamo lo inicié hace dos años, no es de ahora. Está en el juzgado de familia y ahora todo depende de la justicia. Es lo que me corresponde, creo que es momento de solucionar este tema y terminarlo, cerrarlo. Mucho tiempo estuve en silencio por mis hijos. Obviamente hubo una charla en casa antes de todo esto".

"Yo les dije que ya ellos eran grandes y que había un derecho que defender. Soy accionista de Polka pero no cobro nada. En este momento tengo que confiar en que la ley me asista. En su momento no sabía qué estaba firmando. Vengo de una familia de matriarcado y han hecho todo solas, vengo de esa crianza", finalizó la reconocida modelo.