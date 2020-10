¿A la cárcel? Silvia Süller acusada de estafa

En comunicación telefónica con Crónica TV, la dueña de una rotisería en Mendoza, Soledad, salió al aire para acusar a Silvia Süller de estafa.

Según contó, habían acordado que la mediática iba a promocionar el negocio mediante un video en Instagram, que le fue pagado previamente. Sin embargo, Süller no cumplió con su compromiso laboral y aseguró que no lo hizo porque la chica "tiene cara de soberbia".

Por otro lado, la mendocina aseguró que tuvo que insistirle muchas veces para que realice el video, a pesar de ya haber hecho el depósito de dinero, la vedette la bloqueó de su celular y ya no pudo contactarla.

Mientras la joven contaba lo sucedido en el mes de septiembre, apareció también en comunicación telefónica, Guido Süller, quien dijo que su hermana a él también lo había estafado, en varias oportunidades pero con una suma cercana al millón de pesos.

El clima se iba tensando en el programa televisivo y uno tras otro comenzaron a aparecer, vía WhatsApp, diferentes damnificados que acusaban a la ex de Soldan de estafas similares: Acordar una presencia, un video, un saludo con sumas que iban desde los 1.000 hasta más de 50.000 pesos.

Fue así como desde la producción del ciclo, llamaron a la rubia quien no dudó en salir al aire y con una sorprendente altanería dijo que no lo hizo porque la chica no le había caído bien. Además, sostuvo que eso era una promoción para ella y que a partir de ahora iba a tener muchos más pedidos de trabajo online.

También aseguró que le devolvería el dinero depositado por Soledad en su momento. Por su parte, Guido dijo que como en muchas otras oportunidades, iba a dar la cara por su hermana y así fue como se comprometió a cumplir con la rotisería "Mi hermana es capaz de cualquier cosa", dijo contundente y cerró: "Tenemos el mismo apellido, pero somos personas totalmente diferentes".