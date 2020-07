Preocupación: Silvia Süller sufrió un infarto

Silvia Süller vive momentos de verdadera angustia tras sufrir un infarto. La ex modelo confirmó la noticia mediante redes sociales donde dio detalles de su delicado estado de salud.

"Internada en el día de ayer. Ya les contaré, ahora no puedo hablar. Los quiero. La afección es del corazón y se llama "Síndrome del corazón roto" y es totalmente emocional. Como me pasó en el 2018, ¿Recuerdan? un infarto que me puede llevar hasta la muerte", contó la ex de Silvio Soldán.

Después de haber recibido el alta, la mediática dio más detalles de su estado de salud. "Ya en casa recuperada. Los leo a todos y les agradezco en el alma todos los mensajes de cariño, rezos y buena onda que me mandaron dándome fuerzas. Pensé siempre que sola iba a poder superar el pasado como lo hicieron "ellos", pero ¡No puedo!. Tengo una afección al corazón que está sanísimo, gracias a dios que se llama "Síndrome del corazón roto". Es totalmente emocional pero ataca al corazón y te lleva al infarto y hasta la muerte misma", dijo en relación a su pasado familiar.

"Tuve dos y no quiero un tercero. Por eso, para tranquilidad mía y de todos los que me quieren les cuento que empiezo terapia la semana que viene. Necesito y quiero olvidar el pasado y que el subconsciente no me traicione más. Soy muy fuerte y sé que lo voy a lograr. Los quiero", cerró.