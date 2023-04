Pasaron casi tres meses de la polémica separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, que sacudió al mundo del espectáculo y a la prensa, debido a la lista de amantes, infidelidades y la viralización de conversaciones subidas de tono por parte del actor y que derivó a una inminente separación con la maquilladora.

Por primera vez, Sofía se animó hablar frente a una cámara y rompió el silencio sobre su vida y cómo se encuentra para Socios del Espectáculo: "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila", explicó un tanto nerviosa.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Por otro lado, aclaró que se sentía un poco incómoda al estar en una nota, ya que la empresaria se caracterizó por no tener interés en los medios y ser perfil bajo: "La cámara y el micrófono me pone nerviosa".

Ante la pregunta del notero si está utilizando aplicaciones de citas, Sofía se encargó de desmentir aquellos rumores: "Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome", sentenció.

Las vacaciones de Sofía Aldrey

Finalmente, dejó en claro lo que significa para ella Fede Bal: "Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar", cerró tajante.

Fede Bal reveló que pasó con el lavarropas que descubrió las infidelidades

En un diálogo para el medio Ciudad, Fede Bal habló sobre su separación y qué sucedió con el famoso lavarropas y la colección de juguetes que fue destruída en manos de Sofía Aldrey al descubrir las infidelidades.

Fede Bal

‘’¿Ya estás mandando la ropa sucia a un lavadero? ¿Te la plancha tu mamá?’’, le consultó el periodista y Fede Bal respondió: ‘’Qué lindo. Metiste un chiste y es bueno. Te lo voy a celebrar, cuando entra un chiste, entró", y añadió con un poco de humor: ‘’No. Sigo teniendo el mismo lavarropas, que casi que no lo uso yo. Está ahí y la verdad es que funciona bien. Centrifuga… La verdad es que no puedo decir mucho de eso’’’.

Por otro lado, reveló que sucedió con la colección de juguetes: ‘’Los juguetes de colección están bien, sobrevivieron… Algunos están en reformas. Como las naves en las películas de Star Wars. Están por repararse’’, reveló el actor.

D.M