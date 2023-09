Cuando se hizo su primer book de fotos con Gabriel Machado, la cordobesa Sofía Ravasi (25) tuvo un anticipo que la estimuló para triunfar en el mundo de la moda.

"Sos muy parecida a Linda Evangelista (58)", le dijo el reconocido fotógrafo. Y esa similitud estética con la top model canadiense que brilló en la los años noventa se acentúa aún más con el look actual de Sofía, quien con el cabello bien cortito y su metro setenta y ocho de altura cautiva en las pasarelas internacionales.

Sofía Ravasi.

"Pensar que me lo dijo cuando tenía el pelo largo, yo en ese momento no entendía nada, fue todo un visionario... Ahora con el pelo corto me lo dicen muy seguido y es un halago para mí. Se que Linda fue una modelo de la ostia, lástima lo que le pasó en la cara por una mala praxis”, confesó la modelo de la agencia LoManagement, lista para viajar en las próximas semanas a Paris para desfilar en el Fashion Week.

Sofía Ravasi.

Quién es Sofía Ravasi

Convencida de triunfar en lo que tanto le apasiona, Sofía Ravasi escuchó su voz interior la impulsó a plantearle un día a sus padres que se trataba de “ahora o nunca”. Asumió entonces el desafío de venirse sola desde Córdoba, buscarse agencia y también estudiar Administración de Empresas.

“Me críe en un pueblo donde todo se frena a la hora de la siesta, tuve que acostumbrarme a otro ritmo de vida y a arreglármelas sola, sin mi familia. Pero nunca perdí el entusiasmo ni los objetivos, sabía que tarde o temprano me iba a ir afuera a trabajar”. Para conservarse en forma, Sofía entrena funcional cuatro veces a la semana. Enemiga de las cirugías estéticas y de los Fotoshop, su corazón tiene dueño, ya que desde hace cuatro años está de novia con el tenista profesional cordobés Juan Londero (30).