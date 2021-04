Con la mano de Juana: Toribio Repetto inauguró su cuarto recién remodelado

A principios de marzo, Juana Repetto junto a su marido, Sebastián Graviotto y su -por el momento- único hijo, Toribio Repetto, se mudaron a una casa con más espacio para la nueva familia en plena expansión.

Orgullosa, la productora fue mostrando desde la mudanza hasta cada espacio que iba descubriendo y remodelando a su gusto.

Ahora, le tocó el turno al dormitorio de Toribio y con la ayuda de especialistas, lograron un espacio soñado donde el mimado de la casa puede, además de descansar, llevar adelante varios entretenimientos.

La experiencia de su primer embarazo le enseñó que Belisario, el bebé en gestación, estará por un largo período compartiendo el dormitorio matrimonial, así que durante todo ese tiempo, el espacio es exclusivo de Toro.

A los más de 1.5 millones de seguidores, Juana les prometió mostrar cada espacio y cumplió con su palabra, mostrando en un video la decoración, los detalles, y cada parte del cuarto del niño.

En la puerta de entrada, un cartel de estilo rústico tiene el nombre Toribio, realizado en un calado con una flecha de tipo indio. Luego, la actriz muestra el interior en donde se ve que predomina el tono madera claro y tiene un estilo safari, con almohadones con caras de animales y árboles y además, un tobogán. En otro espacio hay una mesa con sillas con orejas, para que Torito pueda dibujar. Sobre la pared se deprende un original rollo de papel madera donde el niño puede manifestar su expresión artística.

Más atrás se ve un perchero con cornamentas de reno del que cuelga un sombrero. Todo está impecable, ordenado y de un gusto exquisito.

El matrimonio está feliz porque tienen mucho más lugar que en el hogar anterior. Ahora, acá tienen más espacio al aire libre y una piscina predomina en el fondo de la casa, donde también hay césped y ahí Toribio está haciendo sus primeras armas en el fútbol.

En la parte interior, cada espacio está bien delimitado y uno está contiguo al otro: cómodo, moderno y muy funcional.

Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto está en la recta final de su segundo embarazo. La actriz ya es madre de Toribio, de cuatro años y medio. En aquel momento la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto había anunciado su decisión de ser madre soltera y recurrir a un tratamiento de inseminación artificial. Si bien en esa oportunidad afrontó todo sola, ahora ella sostiene que esta segunda gestación está siendo mucho más difícil.

"Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)."