Tras fuertes rumores, Julieta Poggio confirmó su romance este fin de semana. Aunque ya se sabía que la actriz estaba saliendo con Fabrizio Maida, esta fue la primera vez que ella compartió, en su cuenta de Instagram, fotos del viaje al sur que hizo junto al joven con el que mantiene un vínculo amoroso.

Julieta Poggio y su pareja, Fabrizio Maida, disfrutando del sur argentino

Según sus propias palabras, Juli Poggio consideró por mucho tiempo a Maida como un amigo.En diversas entrevistas, contó que se encontraba en una relación abierta, hace un tiempo, pero nunca había confirmado que era con él. Fabrizio Maida es modelo y fue él quien confirmó esta relación compartiendo fotos de su viaje junto a la bailarina, días antes de que ella haga lo mismo.

Julieta Poggio oficializó a Fabrizio Maida como su pareja a través de Instagram

En LinkedIn, la red donde se busca y ofrece trabajo, se pudo conocer un poco más sobre la pareja de la actriz, al lanzar una descripción propia: "En estos últimos años tuve diversos trabajos en los que aprendí muchas cosas nuevas y me sirvieron para darme cuenta de cuanto soy capaz. Tuve trabajos de oficina en los que no me encontré muy cómodo, pero si lo estuve en otros que quizás no pasaba el día frente a una computadora".

Tras confirmar su romance con Fabri Maida, se viralizó un video de Julieta Poggio con Marcos Ginocchio

Aunque Juli Poggio haya confirmado su relación con Fabrizio Maida, sus fanáticas en común con Marcos Ginocchio no descartan que puedan tener un romance. Las famosas 'Marculi' siguen viralizando cada evento o situación que comparten los ex Gran Hermano.

Marcos Ginocchio y Juli Poggio

Luego de confirmar que tuvo un vínculo amoroso con Marcos Ginocchio, Juli Poggio aseguró que son muy buenos amigos y que ella lo quiere mucho. Del lado del ganador de Gran Hermano parece igual, ya que acompañó siempre a su amiga, a Marcos se lo vio viendo el show de la actriz y ella luego le agradeció que haya ido.

Muchas presencias o viajes por trabajo hacen que Juli Poggio y Marcos Ginocchio coincidan. Esta vez una cuenta fandom de los ex hermanitos en X, compartió un video de ellos bailando en un boliche en el sur del país.

Esto no nos asegura que entre ellos pase algo, pero hay que recordar que Juli Poggio se encuentra en una relación abierta y mientras ella y su pareja tengan las reglas claras no hay de que preocuparse. Sin dudas Juli y Marcos hacen una hermosa pareja, pero quedará solo en el imaginario de sus fanáticos ya que son muy buenos amigos.

C.S.