Una de las figuras más queridas de la edición 2022 de Gran Hermano, Julieta Poggio, comparte sin reservas en redes sociales su felicidad junto a su actual novio, Fabrizio Maida, mientras disfrutan de unas vacaciones por el sur del país.

Fabrizio Maida

Después de confirmar que mantiene una buena relación con su ex compañero de casa y antiguo romance, Marco Ginocchio, Julieta se muestra en sus historias de Instagram con su nueva pareja, Fabrizio Maida, en el sur de Argentina.

Fabri Maida es el nuevo novio modelo de Julieta Poggio

El joven es modelo, según lo que muestra en sus redes sociales, aunque Poggio siempre lo definió como "un amigo" cada vez que le preguntaban por él, debido a que fueron vinculados después de un viaje a Uruguay en el que se los vio muy juntos.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida

Julieta Poggio posteriormente reveló que se encontraba en una relación "abierta", y recientemente fue Fabrizio Maida quien compartió en su cuenta de Instagram el viaje que hicieron juntos al sur.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida

“En estos últimos años tuve diversos trabajos en los que aprendí muchas cosas nuevas y me sirvieron para darme cuenta de cuanto soy capaz. Tuve trabajos de oficina en los que no me encontré muy cómodo, pero si lo estuve en otros que quizás no pasaba el día frente a una computadora”, escribió Fabri Maida, el nuevo novio modelo de Julieta Poggio, en su cuenta de LinkedIn.