Tras el triunfo de Boca, Dalma Maradona homenajeó a Diego Maradona con un tierno mensaje

Como viene haciendo desde hace varias semanas, ante el dolor de la muerte de Diego Maradon,a el pasado 25 de noviembre, Dalma Maradona tuvo algo que festejar y allí también llegó el homenaje a su papá.

Es que el miércoles por la noche, la actriz celebró la victoria de Boca frente a Racing y su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. A través de sus redes, Dalma compartió un emotivo posteo en honor a este triunfo y también para el Diez.

“Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo DISFRUTÉ LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA CON VOS! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil... Cierro los ojos y estamos ahí... ¡YO YA GANÉ!", comenzó Dalma en su emotivo mensaje recordando los días de cancha con el astro.

"¡Te extraño TODOS LOS DÍAS! ¡No necesito más! ¡Gracias por hacerme amar estos colores! ¡Qué lindo es ser de Boca! ¡Gracias papá!”, cerró la hija del Diez.

Previo a esta publicación, la actriz le había dedicado otros mensajes al exfutbolista. De hecho, hace unos días compartió una foto de antaño donde decía: “Cuando los homenajes se terminen, yo te voy a recordar todos los días. Cada día extrañándote un poco más”. No habilitó los comentarios para que sus seguidores se manifiesten al respecto, pero en cuestión de minutos el posteo superó los 100 mil “me gusta”.