Una muerte golpea muy fuerte a Daddy Yankee

Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad. Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas: PUEDES TOCAR MI CUERPO MI ALMA ES INTOCABLE• AUNQUE DESGARRES MI CARNE MI FE ES INQUEBRANTABLE• NO TE ROBARÁS QUIEN SOY, MI ESPÍRITU ES MÁS FUERTE• ESTA GUERRA LA TENGO GANA AÚN SI ME ENFRENTO A LA MUERTE• Vuela alto a ese lugar, donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor. “JESSIE KINGS” 🎀 💗💓💞💕🖤 #YoContraTi #ModoDeGuerra @jezuki