Valeria Mazza, una de las modelos más icónicas de la Argentina, volvió a ser noticia tras una revelación inesperada en una reciente entrevista. Durante una charla en el programa Socios del Espectáculo, la supermodelo y empresaria habló con humor sobre su pasión por los zapatos y dejó a todos sorprendidos al confesar tanto la cantidad de pares que posee como el número de calzado que usa.

En un tono distendido, Valeria habló sobre su creciente colección de zapatos, que parece haber sido una fuente ocasional de desacuerdo con su esposo, Alejandro Gravier. “Ustedes, ¿quieren saber por qué me peleo con Gravier? Es por la cantidad de zapatos y carteras que tengo”, bromeó Mazza.

La modelo explicó que la cantidad de accesorios que guarda en su casa es tan grande que incluso recurre a métodos ingeniosos para esconder algunos pares. "Escondo algún par de zapatos dentro de la galera para que no me lo vea”, confesó entre risas.

Sin embargo, la gran sorpresa vino cuando Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa, la interrogó sobre la cantidad total de pares que posee. Con una sonrisa, Valeria admitió que no puede contabilizarlos. “No, no, no, son incalculables”, afirmó. “Los voy escondiendo y guardando…”, explicó, revelando así que no se trata de unos pocos pares, sino de una cantidad desmesurada que ni ella misma podría contar.

La pregunta obvia que surgió fue cuántos pares exactamente tiene la modelo. Adrián Pallares, el otro conductor de Socios del Espectáculo, quiso saber si el número superaba los 200. A lo que Valeria respondió con una afirmación: "Sí, más o menos".

Valeria Mazza reveló cuánto calza y sorprendió

Lo que más llamó la atención durante la entrevista fue el tamaño del calzado de Valeria. Cuando Adrián Pallares le preguntó por qué no compartía algunos de sus zapatos con otras personas, ella explicó que hay un motivo simple y claro: “Yo soy muy de compartir y de dar, pero como calzo 40, no encuentro…”.

Esta revelación causó la sorpresa de los presentes, quienes inmediatamente la compararon con una figura inesperada. “¡Sos Manu Ginóbili!”, exclamó Pallares entre risas, haciendo referencia al famoso basquetbolista argentino conocido por su altura y, claro, su gran tamaño de calzado.

Valeria Mazza no solo es una apasionada por la moda, sino también una empresaria que ha sabido capitalizar su amor por los zapatos y los accesorios. En la misma entrevista, la modelo habló sobre el lanzamiento de su propia línea de calzado, sumándose así a su ya exitosa marca que incluye perfumes y anteojos. “Soy una amante de los zapatos y las carteras”, comentó.

