Vicky Xipolitakis celebró el cumple de su hijo con una excéntrica fiesta

Desde que Salvador Uriel llegó a su vida no hay mes que Vicky Xipolitakis no celebre su nacimiento. La diosa griega no dejó que el primer año de su bebé pase desapercibido y, fiel a su estilo, hizo una mega fiesta en su honor en la que no faltó nada.

La fiesta se realizó el miércoles por la noche en un salón de Puerto Madero al que la modelo llegó en un auto descapotable antiguo.

Con un vestido con tull blanco, la rubia llegó como una verdadera novia junto a su galán, también vestido de blanco y galera, con una hilera de bengala que la esperaban.

Entre los invitados se destacaba la presencia los tíos Stefy y Nicolás y los abuelos Elena y Manuel. Además de los amigos de la mamá, Moria Casán, Lizy Tagliani y su novio, la periodista Pilar Smith, el diseñador Daniel Casalnovo y los productores de Marley, entre otros.

La fiesta contó con todos los condimentos de un verdadero banquete y, además de la exquisita comida, Salvador Uriel sopló las velitas en una mega torta de doce pisos.

El gran ausente de la noche, como es obvio, fue Javier Naselli, su expareja.