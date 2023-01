Virginia Gallardo, ex panelista de Intrusos, se encuentra participando en un nuevo ciclo en la pantalla de el trece, en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del Espectáculo. Virginia Gallardo, contó como esta viviendo esta nueva etapa en el inicio de este 2023.

Mientras se buscaba indagar porque habría dejado de formar parte del programa Intrusos en la señal de América, ella respondió: “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”. Además agregó: “Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”.

Virginia Gallardo en su paso por Intrusos

Antes de finalizar, dijo: “Yo no había planeado estar en Intrusos ni salir de Intrusos, ni hoy estar en Socios. Estoy muy feliz. Este equipo que hoy está en Socios fue un esfuerzo muy grande que hicimos, fue sostener una marca de muchos años”.

La salida de Virginia Gallardo de Intrusos

Intrusos tuvo un 2022 exitoso, el programa que conducido por Florencia de la V de lunes a viernes en los medio días por la señal de América. Lo cierto, es que Virginia Gallardo, decidió finalizar su ciclo en el programa y comenzar el 2023 con un aire nuevo. "En principio es una no renovación", comenzó diciendo al panelista en una nota con Socios del Espectáculo.

Virginia Gallardo junto a su hija y su esposo Martín Rojas

Incomoda, frente a la interpretación de que quizás la producción habría echo una "reestructurción" dijo: "Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo. Intrusos fue una propuesta muy novedosa para mí. Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas".

Antes de finalizar agregó: "Se vienen algunos cambios. No sé cuándo, cómo, pero estamos en esa. Es necesario a veces, y más en la televisión entendiendo los tiempos que corren".