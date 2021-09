Viviana Saccone, la revelación de La Academia: "Estoy dejándome llevar por el deseo"

Viene de un año de aventurarse en nuevos senderos. Y es que tras un 2020 en el que creó su productora y comenzó a representar a otros actores, además de probarse como cantante en un show vía streaming, Viviana Saccone (52) sorprende como revelación en “La Academia”, el nuevo concurso de “Showmatch” y en la pista más mediática.

“Lo vivo con mucha alegría y con una exigencia muy alta. Venía entrenando desde el año pasado, pero esto es mucho más fuerte. Acá ensayo de lunes a lunes, a veces dos veces al día, pero la paso muy bien, mi equipo es maravilloso, se trabaja súper bien en La Flia y tengo un bailarín y una coach (Ernesto “Tito” Díaz y Lorena Portillo) que son lo más. Está bueno tener nuevos desafíos en la vida”, confiesa la reconocida actriz. “Creo que el jurado valora el esfuerzo que hacemos. Es un trabajo divertido porque tomo cada gala como si fuera una comedia musical. Necesitaba salir de la zona de confort y probarme en otras cosas. Sí, me atrevo a lo nuevo. Hoy estoy dispuesta al riesgo y eso implica que a veces las cosas me salgan mal, exponerme a tener una mala crítica”, detalla Saccone, quien sigue adelante con las facetas que inició el año pasado y reflexiona al respecto.

Viviana Saccone, íntima.

“Sigo por esos caminos, sí. Y ayer me llamó Pablo Citarella, el músico con el que hice el show online el año pasado, ¨Actrices que Cantan¨, para proponerme grabar temas y seguro algo haremos. Estoy dejándome llevar por el deseo, por hacer cosas que me movilizan y empezando a indagar. Yo me siento un espíritu libre. Siento que eso es en lo que resuena mi alma”, explica Viviana, madre de Allegra (18) y Serena (16), sobre su postura ante la vida.

“Pero claro que no es algo tan simple, sino un trabajo constante. Creo que a lo largo de la vida uno va rompiendo con patrones y esquemas en los que hemos sido inducidos a creer. Y hay un momento en que uno se pregunta ¿Cuál es la historia que quiero para mí? Siempre cuestioné mandatos sociales, ya desde chica y desde la época del secundario, empezando por la religión. Y eso, viniendo de una familia católica...fue trascendental en mi vida. Además, soy de un pueblo chico, Jeppener, y hace 40 años era más difícil empezar a romper con ciertas estructuras. De todas formas, a los 18 años ya me vine a Buenos Aires a audicionar y estudiar”, admite Saccone, quien durante la temporada de verano estrenó junto a Rodolfo Ranni en Córdoba la obra “Divino Divorcio”, pieza que ahora, tras las restricciones, retomó su gira por la provincia de Buenos Aires los fines de semana.

Viviana Saccone.

Por estos días, además, la artista graba la serie “Privier” junto a los actores Alberto Ajaka, Mónica Antonópulos y Claudio Tolcachir. “Es una serie de ciencia ficción que todavía no tiene una plataforma determinada y trata de un profesor y científico que está dispuesto a todo para demostrar que el alma es inmortal. Mi personaje es la mamá del protagonista”, adelanta Viviana, quien reconoce tener muchísima energía tras un año de stop con la pandemia.

¿Su fórmula para cuidarse? “Hoy no hago nada extra porque con el entrenamiento de ¨La Academia¨ ya tengo bastante. Siempre me gustó cuidarme y comer sano, pero no lo hago pensando en bajas calorías, sino en la calidad de la comida, que sea lo menos procesada posible, aunque también tengo mis permitidos, como puede ser un chocolate algún día, no todos. También tomo algunos complejos vitamínicos como para ayudar al cuerpo, porque ya pasamos los 50”, ase gura la actriz. Sobre los efectos del paso del tiempo, se sincera: “Todavía no me hice ninguna cirugía ni lifting, pero creo que lo haría en algún momento. Lo vengo pensando. Igual siento que hay algo que sigue avanzando y es inevitable. Tengo ganas de permitirme envejecer feliz y que no sea una tortura. Claro que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero hay cosas que van a suceder. Uno puede verse lindo con arrugas, porque la belleza pasa por otro lado. Hay un estado de felicidad que se transmite, en una mirada, en una sonrisa. Esa es mi aspiración, lo que quiero que me suceda”.

Viviana Saccone, revelación de La Academia.

Y respeto a su vida amorosa, Saccone reconoce ya no seguir en pareja con Aitor Miguens, el actor y dj español con el que compartió una relación de un año. “Sí, me separé. Aitor se volvió a España. ¿Cómo transito esta nueva etapa? La verdad es que vivo siempre igual: trato de enfocarme cada día en estar a pleno y en armonía con lo que me toca en ese momento, atenta a mis seres queridos, dispuesta todo lo que puedo a lo que sea. También es un momento de mucho trabajo y eso me entretiene y ocupa la mente y el alma. Este trabajo tiene esa bendición. Supongo que pasará con todos los trabajos en los que uno hace lo que ama, pero el arte siento que es único y especial en ese sentido”, confiesa la actriz, quien en este momento de su vida y de una pareja espera “que sea compañero, relajado, buena onda. Que vibre parecido a mí y que entienda que la vida pasa rápido y se trata de disfrutar”.