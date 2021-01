Xuxa confesó sus peores temores en plena pandemia: "No quiero vivir así"

Llegó 2021 y los planes que quedaron en pausa en marzo de 2020 aún siguen detenidos. A pesar de la pandemia, Xuxa Meneghel (57) disfruta de la compañía de su hija, Sasha (22), de su novio, Junno Andrade (57) y de su yerno, Joao Figueiredo (21). Repleta de proyectos, el 2020 para el olvido le dejó una buena sensación en lo estrictamente laboral. Entre sus planes para este año, se encuentra continuar con sus presentaciones vía streaming y lanzar más libros.

—¿Cómo comenzó este 2021?

—Estuve en Angra dos Reis, cerca de Río de Janeiro, con mi hija y su novio, “Ju”, Maria, su cuidadora, el perro y el pajarito. Estuvimos muy bien, aislados, cuidándonos y con el pensamiento positivo para que esta vacuna llegue rápido y que las personas tengan conciencia de que necesitan vacunarse para que nuestro 2021 sea diferente y mejor. Escuché que mucha gente no quiere darse la vacuna debido a los efectos colaterales, pero en todas las vacunas que ya nos dieron siempre existieron posibles efectos adversos: dolor de cabeza, fiebre… Y no por eso dejamos de vacunarnos y de vacunar a nuestros seres queridos. Entonces, cuando llegue, debemos confiar en la ciencia, en los médicos y darnos la vacuna para empezar un 2021 con esperanza. Creo que para que nuestro año sea mejor, para que podamos decir que estamos bien, tenemos que tener esto en la cabeza: que en 2021 tenemos que estar vacunados para que la esperanza esté presente.

—¿Está esperanzada?

—Quiero creer que las personas se van a vacunar y que esa vacuna va a funcionar porque así no podemos seguir, pero estoy un poco asustada con algunas personas que dicen que no se van a vacunar y otras que directamente afirman que las personas no deben vacunarse, lo cual es mucho peor. Estamos en una pandemia, tenemos que confiar en los científicos, en los médicos que siempre nos cuidaron, en fin, tenemos que confiar en las personas que estudiaron para esto. Estoy bastante asustada con la ignorancia de algunos.

—¿Qué podemos esperar de Xuxa este año?

—Me gustaría poder trabajar, abrazar, besar, recibir y retribuir el cariño que siempre recibí, es raro, porque en 2020 no pude abrazar a las personas, tuve miedo de acercarme, sacarme fotos… Me morí de miedo, no quiero vivir así. Entonces, lo que más quiero de 2021 es poder dar y recibir ese cariño. Y, para que sea un año diferente para todos nosotros, necesitamos empezar con la vacuna, pero infelizmente todavía no sabemos cuándo seremos vacunados, entonces no puedo darte la respuesta que me gustaría… ¿Qué esperar de Xuxa en 2021? Yo espero más de 2021 para dar y retribuir.

—Su contrato en TV venció, y además de los tres libros que serán presentados por la editorial Globo, trabajará en una película y un documental sobre su trayectoria en una serie para Disney Plus, ¿Cómo vienen esos proyectos?

—Estamos teniendo reuniones, afinando guiones, pero todos esperando que la vacuna salga para que podamos trabajar juntos, cerca. Creo que el mundo está esperando el resultado de la vacuna para vivir en esta nueva normalidad. El primer libro infantil de este año, 'Betinho', sale a finales de enero.

—Estrenó recientemente dos proyectos por streaming, ¿Qué piensa de esta nueva plataforma?

—Me parece perfecta. “Ju” y yo, a veces, “maratoneamos” series que pensamos que nos van a durar semanas y las terminaremos viendo en uno o dos días. Ya perdí la cuenta de cuantas vimos en la pandemia, ni de cuantos libros ya leí. Cuando leo algún libro o veo una película o serie muy buenas, tengo ganas de postearlo pero solo se lo paso a mis conocidos porque el gusto es una cuestión bastante personal. Me gustan las ficciones basadas en hechos reales. No es que no me guste la mera ficción, pero mi preferencia tiene que ver con historias reales. Es un mercado que está creciendo mucho y eso es bueno para nosotros, los artistas y el público de TV. Existen series brasileras fantásticas, muy buenas. Empecé a ver una ficción científica llamada “3%”, que me recomendó Sasha. Vale la pena ver de todo.

—¿Qué la motiva a seguir trabajando?

—Los desafíos. Cosas nuevas están surgiendo, plataformas nuevas. Creía que sabía un poco de televisión y ahora surgen plataformas que no conozco, con públicos que tienen gustos diferentes y la posibilidad de acceder a distintos públicos. Eso me fascina. Se puede aprender, hacerlo y estar adentro, es algo que quiero.

—Sasha paso la pandemia en Brasil, ¿Está contenta de tener a un hija a su lado de nuevo?

—¡Feliz es poco! Tengo un orgullo inmenso cada vez que estoy a su lado y veo a la mujer en la que se convirtió. Para mi, siempre será una nena. Esta nena mujer se transformó en una persona increíble. Sé que va a volar, viajar, trabajar… pero quiero que siempre pueda volver al nido.

—¿Cuáles son los planes con Junno para este nuevo año?

—Recibir la vacuna para poder viajar, noviar en varios lugares diferentes en el mundo, conocer culturas diferentes, aprender cosas diferentes. Disfrutar mucho de su compañía en todos los lugares que se pueda.