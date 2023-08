Como Ana García Moritán con Pampita, Sarah Burlando fue a votar junto a Barby Franco

Al igual que Ana García Moritán con Pampita, Sarah Burlando también acompañó a su mamá Barby Franco en las PASO 2023. Desde las redes sociales la modelo y pareja de Fernando Burlando compartió el momento en el que realizó el sufragio con su niña a cuestas.

En la postal que Barby compartió en sus Stories de Instagram, se puede ver como la bebita posa desde "el canguro" para la fotografía mientras su madre inserta el sobre en la urna número 6406.

Barby Franco con Sarah Burlando.

El look de Sarah Burlando para ir a votar con mamá

La hija de Barby Franco lució para esta especial ocasión un abrigo "de corderito" en tono crema que acompañó con pantalones de color motaza.

El detalle fue un pañuelo color nude que la bebita usó en la cabeza, con un gran moño, para resguardarse del gélido clima.

En cuanto a la mamá, eligió un look black and white en el que destacaron las combat boot by Prada. Para sumarle un toque "rockero", Franco optó por lucir una campera de cuero, bien motera.

Sarah Burlando también fue a votar con Barby Franco



Llevó el pelo recogido y un makeup no makeup. ¡Divina!

Como Ana García Moritán

Varios usuarios en las redes hicieron un paralelismo entre Sarah Burlando y su "amiguita" Ana García Moritán, quien también acompañó a su madre a votar.



Pampita y Ana García Moritán

Tanto Sarah como Ana, se robaron la atención de todos con su ternura y complicidad con sus mamás.

Como Barby Franco, Pampita también registro el especial momento en las redes sociales.

¡Un sufragio lleno de ternura!