Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity: la verdad detrás de la decisión

Esta mañana Ángel de Brito anunciaba vía Twitter que Alex Caniggia había renunciado a Masterchef Celebrity 2. Luego de esta noticia, comenzaron las especulaciones en torno a la drástica decisión que habría tomado el participante de desvincularse del reality de Telefe.



"Alex Caniggia renunció a Masterchef", escribió el conductor de LAM vía Twitter, algo que muchos no vieron venir. Desde PrimiciasYa.com comentaron que la causa de la presunta partida del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue que: "El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder".

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity 2



En ese sentido, el portal agregó que a "Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva".

Qué dijo Alex Caniggia sobre su renuncia a MasterChef Celebrity

Por el momento, Alex Caniggia no habló sobre su decisión sobre dejar Masterchef Celebrity 2. Su última publicación en el feed de Instagram es, casualmente, en el set del ciclo de Telefe.



El posteo de Alex Caniggia donde no hace referencia a su renuncia a Masterchef celebrity 2

"Donde pisa el más pi… siempre deja huella, ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella, tengo todo lo que tiene que tener una estrella", escribió Alex Caniggia, el favorito de la gente de MasterChef Celebrity 2.