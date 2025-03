Este 7 de marzo de 2025, Netflix estrenó Caos: Los crímenes de Charles Manson, un documental que ofrece un enfoque renovado sobre uno de los casos más oscuros y complejos del siglo XX: los asesinatos cometidos por la secta de Charles Manson en 1969. Dirigido por Errol Morris, ganador de un Oscar, este largometraje no solo explora los hechos con detalle, sino que también cuestiona la narrativa oficial, proponiendo una hipótesis que involucra al gobierno, el control mental y las drogas.

De qué trata Caos: Los crímenes de Charles Manson

El documental nos traslada a agosto de 1969, cuando un grupo de seguidores de Manson asesinó a siete personas en California, entre ellas la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada. Aunque muchos documentales han abordado este caso, Morris se enfoca en una teoría intrigante: ¿y si Manson no era el verdadero líder, sino un títere en un experimento de control mental ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos?

Basado en parte en el libro CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties, de Tom O’Neill y Dan Piepenbring, el documental explora la posibilidad de que Manson y sus seguidores hayan sido manipulados por el programa MK-ULTRA de la CIA. Este programa, desarrollado durante la Guerra Fría, investigaba técnicas de manipulación y control mental utilizando drogas como el LSD. Según la teoría, el gobierno habría implantado ideas en Manson, quien luego influenció a sus seguidores para cometer los crímenes.

“En agosto de 1969, seguidores de Charles Manson asesinaron a siete personas. Este título explora una conspiración de control mental, experimentos de la CIA y asesinatos”, describe Netflix sobre el documental.

La familia de Charles Manson.

Errol Morris, conocido por su enfoque minucioso en trabajos como Ajenjo y La delgada línea azul, ofrece un análisis detallado y exhaustivo que no solo se enfoca en los hechos, sino que también pone en duda las narrativas históricas establecidas.

Caos: Los crímenes de Charles Manson no solo revisa los hechos históricos, sino que también invita a reflexionar sobre el poder de la manipulación y las mentiras detrás de los relatos oficiales. Con una duración de aproximadamente dos horas, este documental de Netflix es una opción ideal para quienes buscan un contenido intrigante y revelador para ver este fin de semana. Una mirada profunda a uno de los capítulos más perturbadores de la historia reciente, con un enfoque que desafía lo que creíamos saber.