Dalma Maradona supo construir su propia identidad en el mundo del espectáculo y la cultura popular argentina. Además de su carrera como actriz y su activa presencia en redes sociales, la hija de Diego Maradona es conocida por su rol como madre de Roma y Azul. En las últimas horas, la artista reveló por qué se declinó por esos nombres para sus hijas.

Por qué las hijas de Dalma Maradona se llaman Roma y Azul

Dalma Maradona se sinceró en las últimas horas y comentó cuales fueron los motivos que la llevaron a elegir los nombres de sus hijas. La primera hija de Diego Armando y Claudia Villafañe, se sinceró sobre su rol de madre y reveló que no solo no desea tener un hijo varón, sino que con sus dos hijas ya le es suficiente.

A través de sus redes sociales, la hermana de Giannina le dio la posibilidad a todos sus seguidores de que le realicen distintas preguntas que ella respondería cada una de ellas. En este sentido, la mayoría de sus fanáticos se declinaron a preguntarle por sus próximos proyectos y sobre su relación, pero algunos se enfocaron en saber más sobre su maternidad.

“¿Te gustaría tener un varón?”, le consultaron a través de la dinámica de preguntas anónimas. Ante esta inquietud, fiel a su característico estilo, Dalma aclaró: “No! No me gustaría tener más nada!”. Cabe destacar que la hija del astro argentino ya tiene dos niñas pequeñas, Roma y Azul quienes nacieron en 2019 y 2022.

Luego fue consultada por la elección de esos nombres para sus hijas, lo que llevó a una respuesta más larga por parte de la empresaria: "Roma nació antes de lo previsto, porque yo estaba explotada. Cuando me avisaron que ese mismo día iba a nacer yo lloraba porque mi hija no tenía nombre (nos decían que nos hacíamos los cool y que no lo decíamos, pero realmente no lo tenía)".

Por otro lado, recordó que su marido, Andrés Caldarelli, le comentó que ella le había expresado hace algunos años que si tenía una hija la llamaría ‘Roma’: “Me dijo eso y no hubo otro nombre posible". De esta manera, se convirtió en el nombre perfecto para su primera hija, un reflejo de los sueños y deseos que había acariciado durante años.

Por otro lado, el nombre de su segunda hija, Azul, también tiene un trasfondo significativo, aunque con un toque más lúdico y relacionado con la pasión futbolística que caracteriza a la familia Maradona.

Aunque el nombre no fue elegido específicamente por Boca Juniors, el club de fútbol que su padre amaba y que ella también sigue con fervor, la conexión que hay entre ellos es innegable.

Los nombres de las hijas de Dalma Maradona son mucho más que simples elecciones, son claras declaraciones de amor, identidad y conexión. Roma, un nombre que siempre soñó para una hija, y Azul, un tributo sutil a su pasión por Boca Juniors.

