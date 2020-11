El contundente mensaje de Morena Rial a su "mamá" tras la pelea con Jorge Rial

Morena Rial atraviesa un duro presente con Jorge Rial, de quien se encuentra distanciada y hasta ha dado explicaciones públicas del porqué de esta nueva pelea. Ahora, la joven hija del Intruso usó las redes para expresar su cariño para con Jacqueline Patoka, una amiga con quien tiene un vínculo muy especial: tan especial que la llama "mamá".



“Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras. Si él no comprende lo que le decimos con mi hermana, cuando le caiga la ficha de lo que es ella, después que no vuelva a nosotras”, había disparado More sobre Jorge haciendo referencia a su esposa, Romina Pereiro.



Ahora, en medio de la pelea con su padre, Morena subió una foto en Instastories en donde le dedicó dulces palabras a su amiga. “Te amamos con la vida mamá, gracias por siempre estar”, escribió Morena Rial sobre una publicación de Jackie en la que decía que los amaba a ella y a su hijo. Además, agregó: “Sos la número uno y la que siempre estuvo. Te amamos hasta el infinito y más allá”.