El Dipy tras protagonizar un accidente múltiple: \"Estoy perfecto\"

El Dipy participó este domingo en una carrera automovilística en Panamá y salió ileso de un choque múltiple. La figura argentina se salvó de un accidente en cadena en la categoría Top Race Junior.

"Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. los demás que venían atrás lo llevaron puesto", contó el cantante a Teleshow.

Luego, el músico sumó: "No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente".

Es que David Adrián Martínez es amante del automovilismo y en octubre pasado decidió volver a las pistas. Todo sucedió cuando uno de los competidores, Alex Tomada, y él se rozaron en la primera curva y los autos que veían detrás también impactaron.