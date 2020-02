El look de vedette que usó Morena Rial para sus 21

Este sábado 8 de febrero, Morena Rial cumplió 21 años y decidió celebrarlo a lo grande con sus seres más queridos. La joven hija de Jorge Rial organizó una fiesta en un salón y no faltó el baile y la buena onda. Sin embargo, quien no estuvo presente fue su papá, que actualmente se encuentra de viaje junto a su esposa Romina Pereiro y sus hijas en Miami. Pero esto no opacó para nada el evento, ya que More se prometió pasarla de la mejor manera posible y brilló con todo. Literalmente.

¿Por qué? La cantante sorprendió con un look de "vedette" y sus invitados se sumaron. Es que la agasajada contrató una "espacio" de maquillaje en el que sus amigos pudieron ponerse mucho glitter. Morena por su parte, eligió un make up ideal para pisar "las tablas", digna de una estrella.

Por supuesto que a la mágica e importante velada no faltó Facundo Ambrosioni ni su hijo, Francesco Benicio. Hubo juegos, música en vivo y mucho pero mucho amor hasta altas horas de la madrugada. ¡Recibió sus 21 con todo!

¡Mirá!